Активисты призвали поздравить Медведева с Днем гепатита и отправить ему открытку

Активисты общественной организации «Вместе против гепатита» запустили акцию «Поздравь премьера с Днем гепатита». Они напечатали 10 тысяч открыток с обращением на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Иллюстрация для акции организации «Вместе против гепатита»

Такая акция проводится в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечается 28 июля. По оценочным данным референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, в России около 5 миллионов человек, живущих с хроническим гепатитом С. Еще около 3 миллионов живут с хроническим гепатитом В.

Активисты утверждают, что регулярно обращались в Минздрав РФ и другие ведомства и требовали обратить внимание на проблему гепатитов и начать разработку федеральной стратегии по борьбе с гепатитами.

Член правления общественной организации «Вместе против гепатита» Алексей Лахов объясняет, что акцию решили запустить, потому что с момента подписания Россией глобальной стратегии по вирусным гепатитам прошло два года, а разработка национального документа противодействия этим заболеваниям так и не начата.

«Мы неоднократно обращались и в Минздрав, и в правительство с просьбой начать эту работу. Получился своеобразный чемпионат мира по стратегии — какой орган власти грамотнее отфутболит пациентов. А ведь без единого документа, который бы расставил по местам вопросы профилактики, диагностики и лечения, борьба с гепатитами будет проиграна», — говорит Лахов.

По словам активиста, в течение месяца они будут следить за реакцией на открытки, затем решат что делать дальше: вплоть до перфомансов у дверей Минздрава и правительства». «Или же нас все-таки услышат и приступят к разработке стратегии?» — задается вопросом активист.

Любой желающий может бесплатно получить открытку и конверт для отправки в адрес правительства. Заполнить заявку на получение открытки можно на сайте акции.

В июле 2017 года в «Новой газете» вышел спецпроект о гепатите С под названием «Вместе С», в котором можно было поддержать пациентов и подписать петицию. Тогда активисты передали около пяти тысяч подписей в приемную Минздрава. На данный момент у петиции больше 15 тысяч подписей.

Напомним, что еще в мае 2016 года Россия подписала Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 годы. Согласно стратегии ВОЗ, к которой присоединилась и Россия, к 2020 году планируется снизить заболеваемость гепатитом С на 30%, а смертность на 10%. По ней же к 2030 году в России планируют оказывать лечение 3 млн больных.

Наталья Баранова, для «Новой»