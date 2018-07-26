В Петербурге приговорили к срокам от 5 до 10,5 лет колонии восьмерых сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда назначил сроки лишения свободы восьми участникам движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанного в России запрещенным. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Суд приговорил к 5 годам колонии общего режима Азиза Юсуфова и Магомеда Ахимова; Максима Цветкова, Ислама Ахмедова и Эльдара Мамедова — к 5,5 годам, Фархода Нурматова и Мирзобарота Мирзошарипова — к 6 годам. Артура Ахмедова осудили на 10,5 лет колонии строгого режима. Всех их признали виновными в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Ранее пять лет колонии общего режима назначили участнице «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Алле Беспаловой. Как пишет Интерфакс, за последние годы в Санкт-Петербурге по этому делу осудили около 20 человек.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» появилась в Палестине в 1953 году как одно из движений за «чистый ислам». Его сторонники призывают к созданию в исламском мире Халифата. Россия и страны СНГ относят организацию к числу террористических.