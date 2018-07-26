В Японии казнили шестерых членов секты «Аум синрике»

В Японии казнили последних шестерых членов секты «Аум синрике» (террористическая организация, запрещенная в России), приговоренных к смерти. Об этом сообщает Associated Press.

Министр юстиции Японии Йоко Камикава отметила, что в Японии никогда не казнили столько людей в течение месяца. Она также сказала, что теракт, организованный «Аум синрике» в токийском метро в 1995 году, напугал людей даже за пределами Японии. Камикава назвала преступления членов секты беспрецедентно ужасными и сказала, что нужно не допустить их повторения когда-либо.

Ранее в Японии казнили еще семерых членов «Аум синрике», в том числе основателя секты Секо Асахару (настоящее имя – Чидзуо Мацумото). Его приговорили к смертной казни в 2004 году.

Международное религиозное объединение «Аум синрике» стало известно после теракта в токийском метро в 1995 году. Члены секты распылили нервно-паралитическое вещество зарин на трех ветках, в результате чего погибли 13 человек, серьезные ранения получили 50 человек, а всего пострадали более шести тысяч ​человек. Мацумото в суде настаивал на том, что не давал последователям непосредственных распоряжений о теракте, но согласился с наказанием, поскольку признавал себя их наставником.

Организация была внесена в реестр террористических организаций решением Верховного суда России в 2016 году.