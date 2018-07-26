Мосгорсуд оставил под арестом до 13 августа фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову

Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову оставили под арестом до 13 августа. Таким образом, ей сократили срок ареста на месяц.

Помимо проблем со здоровьем, защита указывала на нарушения при проведении заседания о продлении Павликовой ареста. 11 мая Дорогомиловский районный суд оставил ее в СИЗО еще на 4 месяца без ее присутствия. Павликову не могли вывести и по видеосвязи, не объяснив причины. Как рассказала она сама, из «Матросской тишины» ее забрали в обед и возили по Москве до самого вечера. О продлении ареста она узнала уже позже — от навестившего ее в СИЗО адвоката.

За перевод Павликовой высказались глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, глава движения «За права человека» Лев Пономарев, журналист Николай Сванидзе и несколько муниципальных депутатов — в том числе бывший зампред «Парнаса», а теперь глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.

25 июля уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова предлагала перевести фигуранток дела «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик под домашний арест. «Было бы справедливым заменить им меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест» — заявила она в интервью РБК.

Павликова находилась в СИЗО-1 «Матросская тишина», куда была переведена в мае из СИЗО-6 «Печатники» после обследования в гражданской больнице из-за ухудшения здоровья. Мария Дубовик находится в СИЗО «Печатники». Как ранее писали «ОВД-Инфо», недавно ее перевели в 4-местную камеру из 30-местной.

Мать Анны Павликовой в разговоре с «Новой» сообщала о состоянии здоровья дочери после пребывания в СИЗО «Печатники»: «…явный гормональный сбой, скачет давление, головные боли мучают, вес она очень набирает, а аппетита нет, ест мало». До этого об обострении у девушки проблем с сердцем рассказывала адвокат Павликовой Ольга Карлова: «Из-за того, что Аня не проходит должного лечения, у нее обострились симптомы болезни — страшная тахикардия, судороги в ногах».

Напомним, 16 марта Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца десять активистов движения «Новое величие». Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения». 11 мая Павликову арестовали до 13 сентября.

Согласно показаниям участников движения, активистам предложил преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний» штатный сотрудник ФСБ под ником «Руслан Д.».