Российский союз туриндустрии сообщил о возможном закрытии визовых центров

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» предложили поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», согласно которым визовые центры в России могут закрыться. Законопроект опубликован на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к нему отмечается, что в настоящее время особенности правового статуса работы визовых центров в России не установлены, как и «какие-либо виды государственных мер в рамках действующей в стране разрешительной системы (лицензирование, разрешения, уведомления, ограничения размера иностранного капитала в уставном капитале общества и т.д.)».

Как рассказала Интерфаксу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, данные поправки предполагают наделить МИД России правом аккредитовывать все компании, которые оказывают посреднические услуги при оформлении виз. При этом для получения аккредитации операторам будет необходимо иметь помещение, филиалы или представительства не менее, чем в 20 субъектах России, обладать техническим оснащением для обработки данных, в том числе биометрических, и иметь опыт работы не менее трех лет в области сбора и обработки документов для виз. Доля иностранного участия в уставном капитале компании должна составлять не более 20 процентов, и у компании также не должно быть каких-либо задолженностей.

Тюрина также объяснила «Новой газете», что если законопроект одобрят, то посольствам будет проще закрыть визовые центры, потому что их подрядчики – преимущественно международные компании. У них обычно «основной бенефициар – иностранное юридическое лицо, а в этом законопроекте есть требование, чтобы иностранный уставной капитал был не более 20 процентов». Она также отметила, что о закрытии визовых центров думать рано. «Мы говорим только о том, что если закон будет принят, то консульствам будет проще закрыть визовые центры, чем пытаться соответствовать требованиям этого закона», — сказала Тюрина.

Ранее Еврокомиссия предложила ужесточить механизмы контроля и проверки данных для выдачи шенгенских виз, а до этого Европейский союз (ЕС) начал реформу, согласно которой заявление на визы можно будет подавать в электронном виде, при этом стоимость шенгена увеличится. В Еврокомиссии пояснили, что предельный срок ожидания визы сократится с 15 дней до 10, а подавать заявку на шенген станет возможным за полгода, а не за три месяца, как в настоящее время.