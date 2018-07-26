В Калининграде на сотрудника колонии завели уголовное дело за избиение заключенного

В Калининграде расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии № 9 Даврона Хакимова, которого подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом «Новой газете» сообщила юрист Наталья Лютая, которая по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы потерпевшего.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, поступившие из прокуратуры Калининградской области и регионального управления ФСБ. В настоящее время назначена ситуационная экспертиза.

По версии следствия, 30 января Хакимов, «действуя умышленно, совместно с неустановленными лицами» из числа сотрудников учреждения, нанес заключенному множественные удары руками и ногами.

Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что врачи зафиксировали у заключенного переломы 10 ребер с двух сторон и пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости.

По данным правозащитников, следователи устанавливают других фигурантов пыток.