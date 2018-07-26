Басманный суд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении главы Серпуховского района Александра Шестуна

Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Судья также отказал в жалобе адвокату.

Александр Шестун приветствует сторонников и журналистов по видеосвязи в суде. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сам Шестун, выступая по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», сообщил родным и сторонникам, что в понедельник объявит голодовку, так как его «лишили конституционного права участвовать в выборах».

«Этим я также протестую против слишком строгой меры пресечения в виде ареста. Меня держат под арестом, хотя у меня 5 детей, и я болен диабетом. Были осуществлены угрозы, которые озвучивались в опубликованных мной телефонных разговорах. Угрозы мне поступали для того, чтобы я не баллотировался. Выполняется заказ о недопущении меня к выборам», — сказал Шестун.

Шестун считает дело против себя полностью сфабрикованным, среди заказчиков он называет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ генерала Ивана Ткачева.

Адвокат Исаак Якубовский также заявил, что данных, указывающих на признаки преступления, не достаточно.

«Нарушается право Шестуна избирать и быть избранным, он не осужден, поэтому может участвовать в выборах. Требуется разрешение от следователя, но его мы добиться не можем. Просим обязать их выдать это разрешение или же отказать, чтобы мы хотя бы знали, что и где мы можем обжаловать», — сказал защитник.

Он отметил, что завтра уже последний день регистрации для участия в выборах.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В знак солидарности с Шестуном некоторые из его друзей и родных пришли на заседание наголо побритыми. Тем временем семья арестованного записала видеообращение к Владимиру Путину с просьбой честного расследования дела. Родные настаивают, что преследование Шестуна связано с его политической деятельностью.

13 июня в доме Шестуна прошли обыски. Затем его задержали, а после заключили под стражу по решению Басманного суда. Ему вменяют статью о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Дело связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году.

Несмотря на арест, Шестун намерен баллотироваться на пост главы Серпуховского муниципального района 9 сентября. В начале июля глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о недопустимости каких-либо препятствий со стороны руководства СИЗО для его выдвижения.