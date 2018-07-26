Редакция Forbes подала жалобу в прокуратуру из-за исчезнувшей из печатной версии издания статьи

Редакция российского издания Forbes обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы из-за пропавшей из печатной версии журнала статьи «Дела семейные» о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников журнала.

Они рассказали, что 25 июля редакция получила из печати августовский номер Forbes, где не нашла статьи «Дела семейные», написанной журналистами Сергеем Титовым и Еленой Березанской. Бизнесмены Магомедовы, о которых идет речь в материале, обвиняются в хищении 2,5 миллиардов рублей.

Текст был сверстан и сдан в номер, а также утвержден исполняющим обязанности главного редактора Forbes Николаем Мазуриным, об этом рассказал один из источников «Ведомостей». Однако в печатном номере издания вместо статьи о Магомедовых вышел материал другого автора на другую тему. Источники «Ведомостей» также сказали, что о замене не знали авторы текста и Мазурин. По мнению редакции, это нарушает закон о СМИ, а именно статью 19, в которой говорится, что никто не имеет права вмешиваться в деятельность редакции, включая ее учредителя. Однако материал «Дела семейные» опубликовали на сайте издания.

Учредителем российской версии Forbes является компания «АС рус медиа». Она входит в издательский дом ACMG, основанный бизнесменом Александром Федотовым.

В пресс-службе ACMG сообщили ТАСС, что статью перенесли из августовского номера Forbes в связи с замечаниями юридической службы издания. Там также объяснили, что в прокуратуру обратился именно Мазурин, чтобы выяснить, «нарушает ли запрет юридической службы Forbes российское законодательство».

Ранее в Forbes с поста главного редактора уволили Николая Ускова, исполняющим обязанности назначили Мазурина. Представитель медиагруппы ACMG сообщал РБК, что причиной увольнения стала «неудовлетворенность качеством работы Николая Ускова, систематические нарушения трудовой дисциплины, а также пункта трудового договора „о неконкуренции“».