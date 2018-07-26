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Латвийские спасатели вторую неделю не могут потушить лесные пожары. Литва и Беларусь выдали по вертолету

Общество

 


Пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости на северо-западе Латвии начался 17 июля. Согласно предварительным подсчетам, выгорело около 1000 гектаров леса и торфяников, пожар удалось локализовать. В Государственной службе леса считают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, однако 24 июля министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что причиной мог стать и поджог. Полиция призывает местных жителей делиться любой информацией, которая может помочь расследованию. В МВД говорят, что точно установить причину пожара будет возможно, когда спасатели закончат свою работу — предположительно, не раньше, чем через неделю. Сильный ливень, который прошел 24 июля, не помог потушить огонь.

Подъездные пути к поселку Стикли, где в первые дни пожара было очень сильное задымление, сейчас перекрыты. Полиция впускает только местных жителей. Многие вызываются добровольцами, чтобы помочь спасателям тушить огонь. 

В тушении пожара в Валдгалской волости занято около 100 спасателей и пожарных. Последние несколько недель в Латвии стоит сухая и жаркая погода, температура воздуха +30, из-за ветра огонь распространяется быстрее. На месте работают два вертолета национальных вооруженных сил и один вертолет литовской армии, однако этого недостаточно.

Латвия попросила международной помощи, но сейчас из-за крупных лесных пожаров в других странах в Евросоюзе не осталось свободных спасательных вертолетов. Помочь вызвалась Белоруссия: 26 июля к ликвидации пожара в Валдгалской волости присоединился белорусский вертолет.

Пожар в Вентспилском крае уже стал одним из крупнейших лесных пожаров за всю историю Латвии. Самый серьезный пожар случился в 1992 году в Слитере. Тогда выгорело около 3000 гектаров леса. Ущерб от нынешнего пожара пока подсчитать невозможно. К тому же неизвестно, во сколько Латвии обойдется дополнительная помощь из-за рубежа, если она все-таки прибудет.

Пока из средств на непредвиденные расходы правительство Латвии выделит около 150 тысяч евро на использование белорусского вертолета.

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Мария Иванова, «Новая газета — Балтия»

Теги:
пожары
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