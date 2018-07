Латвийские спасатели вторую неделю не могут потушить лесные пожары. Литва и Беларусь выдали по вертолету

Aicinām neizmantot dronus, lai fiksētu to, kā izskatās ugunsgrēks Talsu novada Valdgales pagastā no “putna lidojuma”, jo tas var būt bīstami ugunsgrēka dzēšana, tā kā tiek izmantots helikopters. Ikvienam interesentam pieejams @TalsuTV video, kurā redzams ugunsgrēks no augšas. pic.twitter.com/VggNKlYczy