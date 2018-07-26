Латвийские спасатели вторую неделю не могут потушить лесные пожары. Литва и Беларусь выдали по вертолету

Aicinām neizmantot dronus, lai fiksētu to, kā izskatās ugunsgrēks Talsu novada Valdgales pagastā no “putna lidojuma”, jo tas var būt bīstami ugunsgrēka dzēšana, tā kā tiek izmantots helikopters. Ikvienam interesentam pieejams @TalsuTV video, kurā redzams ugunsgrēks no augšas. pic.twitter.com/VggNKlYczy — VUGD (@ugunsdzeseji) July 18, 2018



Пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости на северо-западе Латвии начался 17 июля. Согласно предварительным подсчетам, выгорело около 1000 гектаров леса и торфяников, пожар удалось локализовать. В Государственной службе леса считают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, однако 24 июля министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что причиной мог стать и поджог. Полиция призывает местных жителей делиться любой информацией, которая может помочь расследованию. В МВД говорят, что точно установить причину пожара будет возможно, когда спасатели закончат свою работу — предположительно, не раньше, чем через неделю. Сильный ливень, который прошел 24 июля, не помог потушить огонь.

Подъездные пути к поселку Стикли, где в первые дни пожара было очень сильное задымление, сейчас перекрыты. Полиция впускает только местных жителей. Многие вызываются добровольцами, чтобы помочь спасателям тушить огонь.

В тушении пожара в Валдгалской волости занято около 100 спасателей и пожарных. Последние несколько недель в Латвии стоит сухая и жаркая погода, температура воздуха +30, из-за ветра огонь распространяется быстрее. На месте работают два вертолета национальных вооруженных сил и один вертолет литовской армии, однако этого недостаточно.

Латвия попросила международной помощи, но сейчас из-за крупных лесных пожаров в других странах в Евросоюзе не осталось свободных спасательных вертолетов. Помочь вызвалась Белоруссия: 26 июля к ликвидации пожара в Валдгалской волости присоединился белорусский вертолет.

Пожар в Вентспилском крае уже стал одним из крупнейших лесных пожаров за всю историю Латвии. Самый серьезный пожар случился в 1992 году в Слитере. Тогда выгорело около 3000 гектаров леса. Ущерб от нынешнего пожара пока подсчитать невозможно. К тому же неизвестно, во сколько Латвии обойдется дополнительная помощь из-за рубежа, если она все-таки прибудет.

Пока из средств на непредвиденные расходы правительство Латвии выделит около 150 тысяч евро на использование белорусского вертолета.

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Мария Иванова, «Новая газета — Балтия»