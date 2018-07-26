ООН не согласилась с реакцией России на публикацию «Новой» видео о пытках в ярославской колонии

Россия во время заседания Комитета против пыток ООН прокомментировала видеозапись с пытками в ярославской колонии, опубликованную «Новой газетой» на прошлой неделе. Ранее ООН потребовала у России объяснений фактам нарушения прав человека.

Замминистра юстиции Михаил Гальперин, который возглавляет российскую делегацию, отметил важность вчерашних слов председателя Комитета Йенса Модвига о том, что «в демократическом правовом государстве закон не должен расходится радикально с устоявшейся практикой применения, и, прежде всего, в сфере прав человека» и о необходимости [расследованием дела] дать четкий сигнал «о недопустимости пыток и бесчеловечного отношения» в будущем.

Гальперин сказал, что Следственный комитет (СК) и ФСИН полноценно информируют общество о реакции властей на пытки в ярославской колонии. Он также отметил, что

«вышло распоряжение о создании комиссии по инспектированию всех исправительных колоний по всей стране, ревизию всех запираемых помещений для того, чтобы в том числе проверить наличие обязательных средств видеофиксации, которые как раз в этом случае [оказались полезны]».

Йенс Модвиг, глава Комитета ООН против пыток. Фото: Twitter

На это представитель Комитета ООН против пыток Йенс Модвиг ответил Гальперину:

— Гальперин сказал, что [видео из ИК-1] демонстрирует эффективность надзора, но на самом деле нет, потому что запись сделал друг одного из надзирателей. Но даже если бы это и была видеозапись, то эффективность она не показывает, потому что это было более года назад, а

видеонаблюдение эффективно тогда, когда власти сразу же реагируют на него и начинают расследование. Так что я не согласен, что [история с ИК-1] говорит о какой-либо эффективности.

Ранее Комитет против пыток ООН попросил Россию прокомментировать видеозапись с пытками в ярославской колонии. Модвиг попросил также сообщить о том, кто ведет расследование, когда оно будет завершено, и объяснить, какие гарантии безопасности были предоставлены российскими властями адвокату правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирине Бирюковой, которая была вынуждена уехать из России из-за угроз после распространения видеозаписи.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

СК также начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который отказал в 2017 году в возбуждении уголовного дела по факту избиений в исправительной колонии. Дело о пытках передали в центральный аппарат СК. Ранее адвокату Ирине Бирюковой стало известно не менее чем о 50 жалобах на сотрудников ФСИН, которые отговаривали осужденных от дачи показаний об избиениях.

В Заволжском районом суде Ярославля 25 июля рассматривались дела об избрании меры пресечения шести задержанным сотрудникам ИК-1. Суд арестовал пятерых человек, одному сотруднику продлили срок задержания до 72 часов. 26 июля арестовали на два месяца седьмого фигуранта дела.