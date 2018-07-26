Стоимость Facebook рухнула на 140 миллиардов долларов после публикации финансовой отчетности соцсети

После публикации финансовой отчетности акции Facebook упали на 24%, сообщает Reuters. Стоимость компании снизилась на 140 миллиардов долларов.

Согласно обнародованным данным, во втором квартале 2018 года выручка Facebook выросла на 42% до 13,2 миллиарда долларов. Результаты не устроили аналитиков и инвесторов, ожидавших прибыль в размере 13,4 миллиарда долларов.

Кроме того, наблюдателей разочаровали темпы увеличения числа пользователей: в прошлом квартале рост составил 13%, в этом — 11%.

Из-за падения акций социальной сети ее основатель Марк Цукерберг потерял 16,8 миллиарда долларов, подсчитал Bloomberg. Агентство отмечает, что глава Facebook может лишиться третьго места в рейтинге самых богатых людей мира, если снижение акций компании продолжится.

За 2018 год Facebook уже не в первый раз оказывается в центре скандала. Ранее стало известно о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, собрала данные 87 миллионов пользователей Facebook для анализа политических предпочтений избирателей.

Из-за разгоревшегося скандала Cambridge Analytica потеряла практически всех своих клиентов и обанкротилась, а главе Цукербергу пришлось давать показания в Конгрессе США. Саму соцсеть оштрафовали почти на 600 тысяч долларов после утечки данных пользователей.