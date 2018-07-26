Единороссы сорвали заседание комиссии Поклонской после ее решения по пенсионной реформе

Депутаты сорвали заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которое ведет Наталья Поклонская. Источники Интерфакса сообщают, что это было «спланированное решение».

Как сообщает агентство, из 17 членов комиссии на заседание пришли только двое: по одному представителю от КПРФ и «Единой России». Поклонская заявила о намерении доложить о неявке председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Ранее Поклонская стала единственным членом фракции «Единая Россия», который проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста.

«Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация — парламент страны», — заявила Поклонская в ответ на вопрос о том, не связана ли неявка членов комиссии с ее решением по пенсионной реформе.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 10 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.