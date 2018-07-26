Госдума одобрила создание «российских офшоров»

Госдума приняла в третьем чтении пакет законов о создании в России специальных административных районов (САР), которые станут альтернативой зарубежным офшорным зонам. Об этом сообщает ТАСС.

САР появятся на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Принятый пакет законов предусматривает наделение одного из федеральных органов власти функциями по разработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере функционирования специальных районов. Их функционирование будут обеспечивать созданные управляющие компании, которые, в свою очередь, будут контролироваться региональными органами власти.

Зарегистрироваться в российских офшорах и получить статус международной компании смогут лишь иностранные юридические лица. При этом они обязаны будут принять на себя обязательство в течение полугода инвестировать в регион 50 миллионов рублей.

Для международных компаний на территории зон с особо правовым режимом будут действовать специальные правила валютных расчетов и особый налоговый режим.

О планах властей создать оффшоры в России ранее сообщали «Ведомости». Планировалось, что налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России.