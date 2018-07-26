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Суд арестовал бывшего замглавы МЧС на два месяца
Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций Сергея Шлякова на два месяца, до 25 сентября, по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает РБК.
Его обвиняют в попытке продать должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области. Согласно зачитанному на заседанию тексту обвинения, его виновность подтверждается показаниями потерпевшего — Юрия Удалова, бывшего сенатора и экс-замгубернатора Ярославской области, а также аудиозаписями разговоров и протоколами очных ставок.
О задержании Шлякова «Новая» сообщала 25 июля — его задержали в доме в поселке Медвежьи Озера Щелковского района. В доме в тот день также прошли обыски.
Как 26 июля сообщил «Коммерсант», по версии следствия, Шляков и еще трое жителей Подмосковья за крупную взятку обещали ярославскому чиновнику пост губернатора региона — переговоры о сделке длились с 2015 года.
В результате о вымогательстве денег узнали сотрудники управления «Б» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Шляков на заседании свою вину отрицал. По его словам, при обыске в его квартире не было обнаружено «никаких документов и денег, касающихся данного уголовного дела». Он также заявил, что не получал денег от Удалова — что сам Удалов якобы может подтвердить.
Сергей Шляков был заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) в 2012-2013 годы. С 1 августа 2013 года по 30 сентября 2015 года он занимал должность первого замглавы МЧС. До этого он возглавлял Академию гражданской защиты МЧС.