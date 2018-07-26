В Генпрокуратуре сообщили, что по делу Титиева «собрано достаточно доказательств»

Начальник Главного управления по надзору за следствием Генеральной прокуратуры России Валерий Максименко на заседании Комитета по пыткам ООН, который проходит в Женеве, сообщил, что в ходе расследования дела главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева «было собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем дело направлено в суд».

«Каких-либо нарушений прав Титиева следствием не допущено», — сказал Максименко.

Напомним, Титиев обжаловал свой арест в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Его задержали в январе якобы за хранение марихуаны. Полицейские остановили его машину на участке трассы Курчалой — Майртуп и доставили в Курчалоевский ОМВД.

В мае ему предъявили обвинение в незаконном хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК). В настоящее время правозащитник находится под арестом — до 22 декабря 2018 года.

Титиеву может грозить до трех лет лишения свободы. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили при задержании.