После заявления редакции Forbes в прокуратуру в журнале сменился главред, а журналистам закрыли доступ к сайту

Издательский дом ACMG назначил новым главным редактором главу lifestyle-приложения журнала Андрея Золотова, сообщил Интерфаксу и.о. главреда Николай Мазурин, который уходит с должности 27 июля. А, как написала выпускающий редактор журнала в фейсбуке, редакцию издания отключили от издательской системы — они не могут зайти под своими логинами.

Ранее стало известно о том, что редакция Forbes подала заявление в прокуратуру на издательский дом (ИД) ACMG, который издает журнал в России, после того, как не обнаружила в новом августовском номере (№08/2018) текста «Дела семейные» о бизнесе совладельцев группы «Сумма», братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в хищении 2,5 миллиардов рублей.

«Ведомости» связывают отключение журналистов от системы именно с тем, что, обнаружив пропажу, журналисты решили все-таки опубликовать текст на сайте. По словам сотрудников издания агентству Интерфакс, она полностью соответствует той версии, которая должна была появиться в печатной версии издания.

Представитель издателя ACMG заявлял ТАСС, что текст был перенесен из августовского номера, поскольку вызвал замечания у юридической службы и было принято решение доработать статью. Однако журналисты отмечали, что статья была сверстана и сдана в номер, т.е. уже прошла проверку в юридическом отделе.

Группа «Сумма» братьев Магомедовых в заявлении на сайте открестилась от какого-либо давления на редакцию или издателей: «Выражаем своё недоумение происходящим и надеемся, что те, кто это сделал, понесут ответственность, и на репутации Forbes этот инцидент не отразится». Они написали, что ответили обратившимся во время подготовки материала журналистам издания на их вопросы и что выражают признательность редакции Forbes «за их ежедневный труд».

Ранее в начале июня ИД ACMG уволил с поста главного редактора Forbes журналиста Николая Ускова. Представитель медиагруппы ACMG сообщал РБК, что причиной увольнения стала «неудовлетворенность качеством работы…, систематические нарушения трудовой дисциплины, а также пункта трудового договора о «неконкуренции».