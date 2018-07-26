РФС согласовал с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым новый контракт по схеме «2+2»

Российский футбольный союз (РФС) согласовал новый контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по схеме «2+2», передает РИА Новости со ссылкой на члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игоря Лебедева.

Согласно схеме «2+2», контракт с Черчесовым заключат на два года с возможностью его продления еще на тот же срок.

По данным «Чемпионата», официальное подписание соглашения между Черчесовым и РФС состоится в ближайшие дни. Ранее исполком РФС согласовал продление контракта с Черчесовым.

Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок — Игорь Лебедев (@Russian1972) July 26, 2018

Сам Черчесов сообщил, что не разговаривал с другими командами о сотрудничестве. «Я общаюсь сейчас с РФС, это мой принцип», — сказал он.

Черчесов стал главным тренером сборной России в августе 2016 года. Его контракт с командой был рассчитан до окончания ЧМ.

Сборная России под руководством Черчесова на домашнем чемпионате мира по футболу впервые в истории вышла в плей-офф и дошла до четвертьфинала турнира, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.

После завершения ЧМ Черчесов попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Победитель будет объявлен 24 сентября в Лондоне.