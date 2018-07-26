Суд арестовал гендиректора НПО им Лавочкина

Бабушкинский суд Москвы арестовал до 19 сентября гендиректора входящего в «Роскосмос» Научно-производственного объединения (НПО) им. Лавочкина Сергея Лемешевского по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает РИА Новости.

Лемешевского обвиняют в хищении средств на сумму 330 миллионов рублей путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». Как писал «Коммерсант», за два года между НПО и компанией были заключены 23 договора, хотя работы по ним вместо адвокатов выполняли сотрудники юротдела НПО или юристы без адвокатского статуса.

По словам Лемешевского в зале суда, адвокаты помогли сэкономить НПО около 5,7 миллиардов рублей — именно на такую сумму были поданы иски к организации за 32 сорванных госконтракта, когда Лемешевский возглавил ее.

По его словам, штатные юристы проиграли Роскомосу два первых иска, по ним взыскали ровно столько, сколько просил истец. После этого Лемешевский якобы решил найти сторонних юристов и остановился на конторе «Третьяков и партнеры». «А теперь Роскосмос проиграл в суде и предъявляет нам иск по уголовному делу», — объяснил возбуждение дела в суде подозреваемый.

До 19 сентября была также задержана глава дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова.

О возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора НПО имени С. А. Лавочкина Сергея Лемешевского стало известно 25 июля. Впоследствии также стало известно, что Следственный комитет объявил в федеральный розыск второго фигуранта — адвоката Игоря Третьякова, председателя адвокатской конторой «Третьяков и партнеры».