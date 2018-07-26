«Он считает, что его могут убить». Омбудсмен рассказал о состоянии жертвы пыток в ярославской ИК-1 Евгения Макарова

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин посетил в исправительной колонии №8 Евгения Макарова — жертву пыток в ярославкой ИК-1, сообщает Интерфакс.

По его словам, Макаров опасается за жизнь и здоровье. «Он считает, что его могут убить, представив это как самоубийство. Кроме того, он попросил не вывозить его за пределы колонии без адвоката Ирины Бирюковой», — рассказал омбудсмен агентству.

Однако сам Бабуркин посчитал, что сейчас Макаров чувствует себя неплохо, сотрудники колонии не оказывают на него никакого давления. Он находится один в камере под постоянным видеонаблюдением.

«Он в хорошем настроении, вполне жизнерадостном, обсуждали разные темы, в частности, я спросил про самочувствие, он ответил: «Более или менее». Он успокоился по сравнению с тем, что было в пятницу и субботу», — приводит слова Бабуркина Интерфакс.

Макаров также сообщил омбудсмену, что 24 июля к нему приехали сотрудники центрального аппарата ФСИН, 25 и 26 июля с ним беседовал психолог колонии.

В настоящее время Евгений Макаров находится в ярославкой колонии №8 — в декабре прошлого года его перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) ИК-8. Как отмечала «Новая», это крайний вид дисциплинарного взыскания был применен к Макарову, чтобы разделить его с другим заключенным ИК-1 Русланом Вахаповым.

26 июля ярославский суд арестовал шестого обвиняемого в жестоком избиении Макарова — младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева. 25 июля суд взял под стражу сотрудников отдела безопасности колонии — старшего инспектора Максима Яблокова и младших испекторов Сергея Драчева и Алексея Бровкина — на 2 месяца до 22 сентября. Арест на два месяца назначили также замначальнику оперативного отделения Сергею Ефремову и заместителю дежурного Игорю Богданову. Заместителю начальника ИК-1 по воспитательной части Ивану Калашникову продлили срок задержания на 72 часа до 28 июля.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.