Общественный защитник: сотрудники ФСИН пускали неизвестный газ в камеру активиста Сергея Мохнаткина

Сотрудники ИК-21 в Архангельской области неоднократно пускали неизвестный газ в камеру держащего голодовку активиста Сергея Мохнаткина. Об этом со ссылкой на посетившего колонию юриста Андрея Крекова сообщила Татьяна Пашкевич.

Как сообщил Креков, из региональной больницы ФСИН Мохнаткина привезли в ИК-21 9 июля и перевели на строгие условия содержания, а 12 июля поместили в помещение камерного типа — туда помещают за нарушения внутреннего тюремного распорядка.

Он утверждает, что помимо применения физической силы, сотрудники колонии неоднократно распыляли неизвестный газ — причем в такой концентрации, что его почувствовали и могут подтвердить применение другие заключенные. Если в первый раз газ распыляли из коридора через отверстие для еды, то в другой — через уличное окно. По словам Крекова, это было сделано для того, чтобы камеры не зафиксировали преступления.

Защитнику не сообщили медицинское состояние Мохнаткина, он уточняет, что осмотр проводится не ежедневно, несмотря на то, что активист держит голодовку уже 12-ый день: «Опять губы синие, выглядит очень плохо, сильно похудел».

Как сообщала «Новая», в региональную больницу ФСИН Мохнаткина перевели в конце мая — врачи обратили внимание на сильный отек нижних конечностей, а также на глазную боль. По словам Крекова, Мохнаткину распыляли газ из баллончика в глаза.

10 декабря 2014 года Сергея Мохнаткина приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима, признав виновным в применении насилия в отношении представителя власти во время акции «Стратегия 31» в 2013 году. В марте 2017 года его срок увеличился на два года — по обвинению в дезорганизации работы колонии Архангельской области, в которую его этапировали в апреле 2016 года.