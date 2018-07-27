В Армении второму президенту Роберту Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в стране (ч.1 ст.300.1 УК Армении), сообщается на сайте Специальной следственной службы республики.

«На основе доказательств, собранных по уголовному делу о событиях 1–2 марта 2008 года, бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение в том, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», — говорится на в сообщении.

Кочарян в 50-минутном интервью каналу Yerkir заявил, что дело является сфабрикованным, чтобы не пускать его к политической деятельности в дальнейшем: «Это очевидное политическое преследование под лозунгом «бархатной революции», любви и солидарности».

«Они позвали меня в качестве свидетеля, но первым своим предложение следователь изменил мой статус и обвинили меня, — рассказал он журналистам. — Я могу пойти в тюрьму. И я пойду. Я пойду, но буду бороться до самого конца».

Роберт Кочарян, который дважды занимал пост президента, с 1998 по 2008 годы, в начале марта 2008 года ввел чрезвычайное положение в стране, чтобы разогнать сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна, вышедших на улицы с требованием пересчета прошедших в феврале новых президентских выборов.

Согласно результатам выборов, с почти 53% победил Серж Саргсян — кандидат, поддержанный Кочаряном. Тер-Петросян утверждал во время митингов, что при подсчете были нарушения и что на самом деле сам он набрал не 22%, а в три раза больше.

В результате применения войсками огнестрельного оружия против разбивших в центре города палатки сотен тысяч протестующих погибли 10 человек.

Серж Саргсян ушел в отставку в апреле 2018 года, будучи уже премьер-министром после двух президентских сроков. Его назначение на пост премьера привело к массовым протестам — т.н. «бархатной революции». Его должность занял лидер протестов Никол Пашинян.