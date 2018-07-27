Шахтеры в Забайкалье приостановили голодовку после выплаты части зарплат

Работники Дарасунского рудника в Забайкальском крае, которые с 24 июля проводят голодовку из-за невыплаты им зарплат за май и июнь, начали получать деньги и решили приостановить акцию. Об этом ТАСС рассказал участник протеста, подземный горный мастер буровзрывных работ Андрей Михеичев.

«В четверг вечером нам начала поступать майская зарплата, но ее еще получили не все. Тем не менее мы приняли решение приостановить голодовку с 09:00 местного времени (03:00 мск). Но если в понедельник нам не выплатят всю задолженность, голодовка возобновится. Забастовка при этом продолжается», – сказал Михеичев.

Он добавил, что еще двух участников акции увезли в больницу после осмотра врачами.

Генеральный директор рудника «Евгений Рогалев» заявил, что для выплаты майской зарплаты на предприятие поступило 16,6 млн рублей, а вопрос с июньской заработной платой будет решен в начале следующей недели. Он отметил, что в ближайшее время шахтеры получали отпускные и авансы за июль.

Ранее девять объявивших голодовку шахтеров попали в больницу. «У одних давление опустилось до 110, у других поднялось до 160, в акции протеста продолжают участвовать 83 горняка, всего поддержали голодовку 92 человека», — рассказал один из шахтеров.

О начале забастовки из-за задержек зарплат на Дарасунском руднике стало известно 24 июля. Вначале сообщалось о том, что работу приостановили 90 человек, из которых 33 объявили голодовку. Однако впоследствии их число выросло до 60.

По словам регионального управления следственного комитета, перебои с выплатой зарплат шахтерам наблюдались с начала года, а с мая работники рудника их вовсе не получали.

25 июля по факту невыплаты заработной планы шахтерам забайкальская прокуратуру возбудила в отношении Дарасуанского рудника дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). В ведомстве отметили, что долг перед его сотрудниками за май—июнь составил около 32 млн рублей.