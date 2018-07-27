Бразильский нападающий Ари получил российское гражданство

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» бразилец Ари получил российское гражданство. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Я наконец-то получил паспорт! И очень рад. Я отыграл в России почти девять лет, и российское гражданство — награда. Мне в России все нравится, давно адаптировался. Теперь задумываюсь, не остаться ли здесь жить и вложить деньги в местные футбольные школы. К тому же тут живет моя дочь Ариани, готов остаться ради нее», — сказал Ари.

Ари играет за «Краснодар» с 2013 года, а перед этим выступал за «Спартак».

В 2016 году российское гражданство получили футболист ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Динамо» Жоазиньо. В 2015 году гражданином России стал еще один бразилец, вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме.