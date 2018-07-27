Академики РАН выступили против расширения полномочий Рособрнадзора

Академики РАН из неформального сообщества «Клуб 1 июля», не согласные с реформой академии наук, высказались против расширения полномочий Рособрнадзора. Письмо академиков опубликовала газета «Коммерсант».

В письме отмечается, что Рособрнадзор недостаточно компетентен для того, чтобы оценивать научные и образовательные организации: по их мнению, ведомство делает это на основе бюрократических показателей, не имеющих отношения к реальной научной работе.

«Кроме того, Рособрнадзор поручает эту чрезвычайно ответственную работу людям, не только не имеющим никакого авторитета в научном сообществе и ничем не доказавшим своей компетенции, но и уличенным в грубейших нарушениях научной этики, в частности в защите диссертаций, имеющих множественные некорректные заимствования, и в участии в защите таких диссертаций», – говорится в письме.

В качестве примеров таких действий авторы письма назвали отзывы аккредитации у Московской школы социально-экономических наук (Шанинки) и Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Ранее представители 50 вузов обратились к президенту Владимиру Путину и предложили отказаться от действующей системы государственной аккредитации.

В середине июня этого года Рособрнадзор лишил аккредитации Высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка) на основании заключения экспертов, которые решили, что по ряду дисциплин бакалавриата и магистратуры обучение в вузе не соответствует принятым стандартам качества.

У вуза остается лицензия, а это значит, что он по-прежнему может выдавать дипломы негосударственного образца, а также дипломы Манчестерского университета (на сетевых программах — диплом государственного образца РАНХиГС).

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Лицензию Европейского университета аннулировали в марте 2017 года. Перед этим власти города разорвали договор с вузом об аренде особняка Кушелева-Безбородко. Позже в Рособрнадзоре заявили, что здание не соответствует некоторым требованиям.