Третьего фигуранта дела об убийстве фигуриста Тена арестовали за недонесение

В Казахстане третьего фигуранта дела об убийстве фигуриста Дениса Тена арестовали «за недонесение». Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов, передает Интерфакс.

«Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц, собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор, судом санкционирован их арест», — сказал он.

Ахметжанов добавил, что личность задержанного — «следственная тайна».

«Подозреваемый знал о преступлении и не сообщил», — сказал замгенпрокурора.

Он отметил, что уголовное дело возбуждено по двум статьям — «умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений» и «разбой из корыстных побуждений в группе лиц».

Ранее суд арестовал на два месяца Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова по обвинению в убийстве фигуриста.

Тен скончался в реанимации 19 июля от ножевого ранения. Полиция сообщала, что двое мужчин напали на него, когда пытались украсть зеркала с его машины.

25-летний фигурист выиграл бронзу на Чемпионате мира-2013 и на Олимпийских играх 2014-го года в Сочи, а также завоевал золото на VII Зимних Азиатских играх и пять раз побеждал на чемпионате Казахстана в мужском одиночном катании.