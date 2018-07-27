Алтайских полицейских отправили в колонию за пытки электрошокером

Суд в Алтайском крае признал виновными в превышении должностных полномочий двух полицейских, применявших насилие к задержанным и выбивавшим из них показания с помощью электрошокера. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

36-летнего экс-заместителя начальника отдела и 33-летнего оперативника обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты «а» и «б» части 3 статьи 286 УК).

По версии следствия, с которой согласился суд, в октябре 2015 года в отделение полиции по Третьяковскому району были доставлены три местных жителя, которых заподозрили в краже мешка с зерном с территории фермерского хозяйства. Во время допросов полицейские их избивали, а также применяли спецсредства — электрошокер, противогаз и наручники.

После получения признательных показаний сотрудники полиции продолжали издевательства над задержанными, требуя от них признания в совершении других аналогичных преступлениях, добавили в Следственном комитете.

Полицейские вину не признали, но суд согласился с версией обвинения, назначив им наказание в виде семи и шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденные также лишены специальных званий, а также права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.