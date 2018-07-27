Кандидат в мэры Москвы пожаловался на удаление своих постов о предвыборной кампании в фейсбуке

Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов заявил, что администрация Facebook удалила большинство его последних публикаций, посвященных предвыборной кампании. Об этом он сообщил в фейсбуке.

«Вместе с юристами завтра мы будем разбираться с администрацией данной соцсети. Полагаю, причиной тому политическая борьба, мои оппоненты испугались эффективности и энергичности моей кампании, и инспирировали массовые жалобы с ботовых аккаунтов на мои публикации», – написал он.

Свиридов опубликовал несколько скриншотов удаленных постов, из которых следует, что эти публикации были восприняты соцсетью как спам.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Помимо Свиридова, на этот пост претендуют Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан») и действующий глава города Сергей Собянин.