ФАС предложила обязать ставить в смартфоны отечественные приложения

Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство план, который обяжет производителей смартфонов по умолчанию устанавливать на них российские приложения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подготовленную ФАС «дорожную карту» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы.

Кроме того, производители должны будут обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных.

В ведомстве считают, что это позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями.

Законопроект может затронуть программы для браузеров, электронной почты, аудиоплееров и других приложений. Подготовить поправки должны будут Минкомсвязи, ФАС и Роспотребнадзор.

По мнению опрошенные изданием экспертов, таким образом ФАС хочет поддержать отечественного производителя. При этом они отмечают, что принятие поправок может привести к новым тратам со стороны производителей и к росту стоимости устройств для потребителей.

«Безальтернативная замена импортного продукта на отечественный не имеет очевидной выгоды для российских потребителей. А предустановка платных продуктов, дублирующих функциональность, вероятно, увеличит конечную стоимость ПК или смартфона»,— предполагает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченк.

В апреле ФАС заявляла, что получает «жалобы граждан на сервисные приложения на телефонах, смартфонах, планшетах, которые устанавливаются автоматически и без возможности удаления».