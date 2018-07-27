Власти Греции назвали поджог вероятной причиной пожаров, в результате которых погибли более 80 человек

Лесной пожар на северо-востоке Афин, вероятно, начался с поджога, заявил журналистам министр по делам защиты граждан Никос Тоскас. Его слова приводят «Би-би-си».

«Мы начали расследование по сообщениям серьезных источников. — рассказал Тоскас. — Есть показания, больше я сейчас ничего не могу сказать», — заявил Тоскас, добавив, что распространению огня способствовала жаркая погода.

Людей из деревни Мати в пригороде Афин было невозможно было эвакуировать, поскольку пожар «длился всего полтора часа», заявил официальный представитель греческого правительства Антониос Цанакопулос. Пожар был таким мощным из-за сильного ветра, скорость которого, по словам Цанакопулоса, достигала 120 километров в час — это был «самый сильный ветер, зафиксированный за восемь лет».

Volunteers searching for two bodies on the cliff edge of #Mati village. Those two bodies have been found in the last half an hour. pic.twitter.com/IRYMgMi0aN — Gavin Lee (@GavinLeeBBC) July 26, 2018

Пожары в Греции начались с 23 июля. По данным спутникового наблюдения, в регионе Аттики в тот день почти одновременно вспыхнуло 13 пожаров.В общей сложности в пожарах погибли 83 человека, 60 пострадали еще 25 пропали без вести.