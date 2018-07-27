В выдачу «Яндекса» попали гугл-документы по запросу «зарплата»

Данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче «Яндекса», узнал РБК. В частности, в расширенном поиске доступны гугл-документы пользователей по запросам «график» и «зарплата».

«На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации», – заявили в пресс-службе «Яндекса».

4 июля пользователи пожаловались на то, что документы в Google Docs, содержащие приватную информацию, оказались доступны в поисковой выдаче. В частности файлы по запросу «пароли», «расписание», «график» и другие. Около 1:30 по мск, как пишут СМИ, они перестали отображаться в поиске «Яндекса».

В «Яндексе» объяснили, что выдавали ссылки лишь на страницы, индексация которых была разрешена настройками и которые доступны при переходе по ссылке без логина и пароля. Как именно у «Яндекса» оказались ссылки на эти документы, не пояснялось.