Журналисты в телеграм-канале Forbes потребовали увольнения нового главного редактора. Вскоре пост удалили

Редакция российского Forbes в своем телеграм-канале потребовала от владельца издания Александра Федотова прекратить давление на журналистов, а от нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Золотова — сложить свои полномочия. Через несколько минут пост был удален.

«Вероятно, вы удивлены отсутствием новых текстов на сайте Forbes. Со вчерашнего дня у редакции нет доступа к системе. <…> Мы считаем закрытие доступа к сайту очередной попыткой издателя Александра Федотова препятствовать журналистской деятельности», — подчеркнула редакция.

Шеф-редактор издания Екатерина Еременко написала в своем фейсбуке, что главным редактором журнала должен быть Николай Мазурин, «пользующийся доверием редакции и проявивший принципиальную позицию в связи с попытками цензуры».

Накануне издательский дом ACMG назначил новым главным редактором главу lifestyle-приложения журнала Андрея Золотова вместо занимавшего эту должность Николая Мазурина. Кроме того, сотрудников издания отключили от редакционной системы управления контентом на сайте. В офисе Forbes отключили электричество.

Это произошло после того, как 26 июля редакция Forbes подала заявление в прокуратуру на издательский дом из-за отсутствия в новом августовском номере (№08/2018) текста «Дела семейные» о бизнесе совладельцев группы «Сумма», братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в хищении 2,5 миллиардов рублей.

В начале июня ИД ACMG уволил с поста главного редактора Forbes журналиста Николая Ускова. Представитель медиагруппы ACMG сообщал РБК, что причиной увольнения стала «неудовлетворенность качеством работы Николая Ускова, систематические нарушения трудовой дисциплины, а также пункта трудового договора „о неконкуренции“». Сам Усков заявил, что его увольнение стало следствием его конфликта с собственником издания Александром Федотовым и давлением на редакцию.