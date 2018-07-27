Президент Эквадора: Ассанж должен будет покинуть посольство страны в Лондоне

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, который с лета 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, должен будет в конечном итоге покинуть стены посольства. Об этом заявил президент южноамериканской страны Ленин Морено, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ведут переговоры на высшем уровне с Эквадором о выдаче основателя WikiLeaks. По данным Times, диалог начался за несколько недель до первого официального визита в Великобританию нового президента Эквадора Ленина Морено.

Близкие к Ассанжу источники The Times предположили, что США оказывают «значительное давление» на Эквадор, в том числе угрожая заблокировать перечисление ему кредита от Международного валютного фонда. Однако они считают, что право Ассанжа на политическое убежище не может быть отменено в соответствии с международным правом.

Напомним, что Ассанж начал укрываться в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. В январе 2018 года стало известно, что он получил гражданство страны. В марте правительство Эквадора лишило Ассанжа средств связи с внешним миром и права принимать посетителей. Тот якобы нарушил договоренность с властями, согласно которой он обещал не делать в интернете высказываний, которые бы могли испортить отношения Эквадора с другими странами