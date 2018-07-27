Суд вынес приговор сотрудникам ингушского Центра «Э» по делу о пытках и убийствах задержанных

Экс-глава ЦПЭ Тимур Хамхоев в суде

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор семи сотрудникам ингушского Центра «Э», обвиняемых по делу о пытках. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Андрей Сабинин, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы потерпевшей стороны.

Экс-глава ЦПЭ Тимур Хамхоев получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима, его заместитель Сергей Хандогин — 4,5 года условно. Оперативнику Алихан Быкову дали 10 лет строгого режима, начальнику одного из отделов Андрею Безносюку — шесть лет общего режима, оперативник Ису Аспиев получил пять с половиной лет, сотрудник ФСБ Мустаф Цороев — пять лет, а экс-начальник Сунженского РОВД Магомед Беков — три года.

Уточняется, что в зависимости от роли каждого силовики обвинялись в убийстве, превышении должностных полномочий с применением насилия, (в частности, использование электрического тока), вымогательство, грабеж, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, разбойные нападения и использовании заведомо подложных документов.

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В уголовном деле имелось несколько эпизодов насилия над задержанными. В частности, в июле 2016 года сотрудники МВД Ингушетии пять часов избивали Марем Долиеву и ее супруга Магомеда Долиева, требуя от них признаться в разбойном нападении на банк. Долиеву вывезли в неизвестное место, где на пальцы рук и ног подключили электрический ток, а на голову надели полиэтиленовый пакет. 50-летний мужчина в тот же день умер от удушения в помещении Центра по противодействию экстремизму МВД республики.