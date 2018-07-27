ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

Банк России по итогам заседания совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает, что баланс инфляционных рисков смещен в сторону проинфляционных.

«Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5−4%в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — сообщили в регуляторе.

Наиболее вероятным ЦБ считает переход к нейтральной денежно-кредитной политики в 2019 году.

«Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мера на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий», — сообщили в регуляторе.

ЦБ не меняет уровень ключевой ставки уже третий раз подряд — в последний раз она была снижена на 0,25 п.п. в конце марта.

Изменение ключевой ставки оказывает влияние на уровень инфляции. Если ставка высокая, то развитие экономики сдерживается. В таком случае граждане предпочитают накапливать сбережения и меньше тратить. Снижение ключевой ставки ведет к уменьшению ставок по кредитам и депозитам.