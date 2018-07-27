Госдума приняла законопроект, ужесточающий правила работы независимых кинофестивалей

Государственная дума на заседании 26 июля приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий работу кинофестивалей. Закон позволяет кинофестивалям, включающим в себя конкурсную программу, показывать фильмы без прокатного удостоверения, ужесточая тем самым, как отмечают эксперты, работу неконкурсных фестивалей и ретроспектив.

Поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» дают определние «кинофестивалю», сводя понятие только к конкурсным фестивалям, — «может включать конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов». Будет также создан составляемый ежегодно специальный перечень таких фестивалей.

Законопроект также предлагает освободить демонстрируемые на российских кинофестивалях картины от необходимости получать прокатное удостоверение. При этом показ таких фильмов будет возможен не более двух раз, общая продолжительность демонстрации фильма на фестивале составит не более 10 дней.

«Кого не станет: Иноекино, Синематека Искусство Кино, КароАрт, Кинопрограммы при Третьяковской галерее в Москве, Beat Film Festival будет урезан, если выживет, AmFest, Britfest, ArtPokaz, всех Недель национальных смотров, многочисленных независимых ретроспектив мирового кино, специальных юбилейных показов и событий, и разного толка небольших, но очень интересных фестивалей,...TheatreHD тоже не будет», — рассказали представители «Иноекино».

Законопроект был внесен в августе 2017 года. К третьему чтению из законопроекта исчезло положение о том, что без прокатного удостоверения могли показываться только фильмы, снятые не раньше года назад (без уточнениц, что считать датой съемки фильма). Из новой редакции также не следует, что показываемый без удостоверения фильм сам должен быть в конкурсной программе фестиваля.

Как отмечает издание Cinemaplex, ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» — главный закон, регулирующий российскую кинопромышленность. Изначально авторы поправок, согласно тексту пояснительной записки, хотели освободить организаторов фестиваля от штрафных санкций за показ фильмов без прокатного удостоверения, поскольку прокатные удостоверения могут отсутствовать у фильмов не только зарубежного, но и у большинства фильмов отечественного производства.