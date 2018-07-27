Прокуратура потребовала провести новую проверку по факту избиения журналиста Али Феруза
Следователи допустили грубые нарушения при проверке информации об избиении автора «Новой Газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) судебным приставом. Об этом сообщается в письме прокурора Троицкого округа Москвы в ответ на жалобы юриста Московской ЛГБТ-инициативной группы «Стимул».
В письме сообщается, что сотрудники СК прошлой осенью, вместо того, чтобы самим провести полноценную проверку заявления, переслали его в службу судебных приставов — то есть, в тот орган власти, сотрудников которого журналист и обвиняет в своем избиении. Прокуратура потребовала от СК заново зарегистрировать сообщение о преступлении и провести проверку.
Напомним, автор «Новой Газеты» Али Феруз в августе 2017 года был избит судебным приставом, когда его перевозили из Басманного суда в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Пристав мотивировал свои действия ненавистью к ЛГБТ-людям.
Али Феруза задержали летом прошлого года. Его обвиняли в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ). В начале августа Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить Феруза из России в Узбекистан, однако Европейский суд по правам человека запретил высылать журналиста до вынесения решения по его жалобе.
После шести с половиной месяцев в ЦВСИГ суд разрешил Ферузу подать заявление с просьбой выехать из России в третью страну — и в феврале он улетел в Германию.