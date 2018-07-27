Суд отправил под домашний арест одного из начальников ярославской колонии ИК-1, где пытали заключенного

Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест фигуранта дела о жестоком избиении заключенного Евгения Макарова — начальника по воспитательной части ярославской колонии № 1 Ивана Калашникова. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает ТАСС.

25 июля, когда суд взял под стражу на два месяца пятерых обвиняемых в пытках над заключенным Евгением Макаровым, Калашникову продлили срок задержания на 72 часа.

Тогда Заволжский районный суд арестовал на два месяца до 22 сентября сотрудников отдела безопасности колонии — старшего инспектора Максима Яблокова и младших испекторов Сергея Драчева и Алексея Бровкина, а также замначальника оперативного отделения Сергея Ефремова и заместителя дежурного Игоря Богданова.

26 июля ярославский суд арестовал шестого обвиняемого в жестоком избиении Макарова — младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

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