В Челябинске прекратили административные дела в отношении двух участников акции «Он нам не царь»

Челябинский областной суд прекратил административные дела в отношении активистов Андрея Полознякова и Виталия Лободы, участвовавших в акции 5 мая «Он нам не царь». Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Международной правозащитной организации «Агора» Андрей Лепехин, представляющий в суде интересы активистов.

Суд счел, что виновность Полознякова и Лепехина не была доказана.

В июне Центральный районный суд Челябинска признал активистов виновными в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и приговорил к штрафам в размере пяти тысяч рублей каждому. Челябинский районный суд отменил это решение.

По версии полицейских, Полозняков активно участвовал в несанкционированном мероприятии, а именно «выкрикивал лозунги и призывал всех проследовать в сквер Алого поля для продолжения проведения митинга». Лепехин пояснил, что Лободу обвиняли в совершении примерно тех же самых действий.

Адвокат в апелляционной жалобе указал, что присутствовавшие на акции 5 мая полицейские и представители муниципалитета не требовали от людей прекратить мероприятие, которое не было согласованно, что фактически свидетельствовало о его законности.

Кроме того, судья Центрального райсуда Челябинска в своем решении отметил, что Полозняков не реагировал на требования сотрудников полиции прекратить акцию. Данное нарушение в протоколе, составленном полицейскими, зафиксировано не было.

Напомним, 5 мая во многих городах России прошла акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации президента Владимира Путина. В результате были задержаны около 1600 человек.