Трех граждан Сирии заочно арестовали по обвинению в убийстве российского пилота Су-25

Басманный суд Москвы заочно арестовал трех граждан Сирии, причастных к гибели российского летчика Романа Филиппова, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Сохта Тарека Наураса, Сохта Амбера Иззата и Шрейда Мурада Джумы обвиняют, в зависимости от роли каждого, в участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК), надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ч. 2 ст. 244 УК), умышленном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК) и краже (ст. 158 УК РФ). Все трое объявлены в международный розыск.

Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года. По данным Минобороны, террористы сбили Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса в тот момент, когда летчик совершал облет зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня. Филиппов катапультировался, попав в окружение экстремистов, и погиб в бою.

Пилота похоронили в Воронеже 8 февраля. На церемонию прощания с Филипповым пришло около 3 тысяч человек. Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».