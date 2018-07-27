Российский полузащитник Александр Головин перешел из ЦСКА в «Монако»

Футболист Александр Головин официально перешел из футбольного клуба ЦСКА в «Монако». Об этом сообщается на официальном сайте «Монако».

Головин подписал контракт с «Монако» сроком на пять лет.

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев сообщил, что в футбольном клубе рады переходу Головина. «Это молодой и талантливый игрок, хорошо проявивший себя на чемпионате мира, за игрой которого мы уже давно следили», — сказал Васильев. Он также добавил, что в «Монако» для дальнейшего прогресса Головина «созданы лучшие условия».

Сам Головин сказал, что «очень счастлив» присоединиться к «Монако». «На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе», — отметил он.

На сайте ЦСКА сообщается, что сумма трансфера Головина станет рекордной в истории клуба.

О переходе Головина в «Монако» Васильев сообщил 25 июля. Кроме этого футбольного клуба на него претендовали «Ювентус» и «Челси».

В 2014-ом Головин дебютировал в основной команде ЦСКА. В составе армейского клуба футболист стал чемпионом России, дважды выигрывал серебро российского чемпионата.

22-летний Головин на минувшем чемпионате мира по футболу провел четыре матча в составе сборной России, забил мяч и сделал две голевых передачи.