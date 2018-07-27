Глава ФСИН попросил не торопиться с реформой ведомства

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко призвал не спешить с реформой ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо посмотреть, каким способом это (реформу – ред.) осуществить», — сказал Корниенко. По его словам, нужно изучить проблему, «и тогда принимать решение». Корниенко также заверил, что во ФСИН готовы участвовать в изменении ведомства.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала видео с избиением заключенного в ярославской исправительной колонии № 1. Она заявила, что необходимо реформировать систему ФСИН и потребовала провести серьезное расследование произошедшего, а также наказать всех виновных. «Я потрясена тем случаем, который случился в Ярославской области. Я начала смотреть это видео и выключила, не смогла... Как понять этих людей, которые коллективно жестоко избивают человека? И ни один из них не остановился», — сказала она.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

СК также начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который отказал в 2017 году в возбуждении уголовного дела по факту избиений в исправительной колонии. Дело о пытках передали в центральный аппарат СК. Ранее адвокату Ирине Бирюковой стало известно не менее чем о 50 жалобах на сотрудников ФСИН, которые отговаривали осужденных от дачи показаний об избиениях.

В Заволжском районом суде Ярославля 25 июля рассматривались дела об избрании меры пресечения шести задержанным сотрудникам ИК-1. Суд арестовал пятерых человек, одному из начальников колонии Ивану Калашникову продлили срок задержания до 72 часов. 26 июля арестовали на два месяца седьмого фигуранта дела, а на следующий день суд отправил Калашникова под домашний арест.