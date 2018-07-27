ЦИК отказала КПРФ в проведении референдума по вопросу повышения пенсионного возраста

Центральная избирательная комиссия отклонила заявку инициативной группы КПРФ на проведение всероссийского референдума по вопросу повышения в стране пенсионного возраста.

В ЦИКе признали неправомерной формулировку вопроса, который коммунисты предлагали вынести на референдум: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

В Центризбиркоме пришли к выводу, что предлагаемая КПРФ формулировка «способна ввести участников референдума в заблуждение относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования».

При этом глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК в целом не против идеи референдума, и инициативная группа может вновь подать заяку, изменив формулировку вопроса.

«Сама по себе постановка о проведении референдума по столь животрепещущей теме, которая затрагивает каждого человека, правомерна. Наши граждане имеют право высказывать свое мнение о том, какой должна быть пенсионной система. Но все дело в деталях», —объяснила Памфилова.

Напомним, на прошлой неделе инициативная группа представителей КПРФ подала документы на проведение такого референдума. Для его проведения необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны. Затем ЦИК должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.