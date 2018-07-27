«Ведомости»: депутаты не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента

На итоговой пресс-конференции по окончании весенней сессии Государственной думы журналистам не удалось задать ни одного вопроса, сообщают «Ведомости». Это произошло впервые с начала созыва в 2016 году.

Встреча началась с выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, который рассказал о количестве рассмотренных (1965) и принятых (279) законопроектов. В частности, он упомянул проект федерального закона о пенсионной реформе и о приравнивании одного дня в СИЗО к полутора в колонии.

Затем слово взял лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, отметивший улучшение дисциплины в парламенте при Володине. По его словам, теперь депутаты всех фракций получают замечания за нарушения и неэтичное поведение.

Под конец мероприятия журналисты должны были перейти к вопросам, однако, как пишут «Ведомости», лидеры фракции направились к выходу. Они проигнорировали реплику журналиста, спросившего, почему нельзя задавать вопросы на пресс-конференции. В пресс-службе Госдумы сообщили, что формат встречи с журналистами не был «жестко определен».

Во время последней сессии Госдумы произошло несколько инцидентов, получивших широкое освещение в СМИ. Из последних можно отметить уход в отставку заместителя секретаря генсовета «Единой России» Сергея Железняка, пропустившего голосование по пенсионной реформе, а также решение Натальи Поклонской — единственного члена фракции «Единая Россия», который проголосовал против повышения пенсионного возраста. Кроме того, ранее в центре внимания СМИ оказался депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий, которого три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.