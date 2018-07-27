Минтруд сообщил о сроках перехода на электронные трудовые книжки

В Минтруде сообщили о том, что с 1 января 2020 года все работодатели смогут передавать данные о трудовой деятельности сотрудников в Пенсионный фонд в режиме онлайн, это означает, что трудовые книжки россиян станут электронными. Об этом говорится на сайте ведомства.

Законопроект представила замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова. По ее словам, предполагается, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности человека. При этом и бумажная, и электронная трудовые книжки сохранят равную юридическую силу.

«Мы предусмотрели плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение», – рассказала Ельцова.

Она также назвала ряд преимуществ электронных трудовых книжек. В частности, это сохранность персональных данных и возможность ознакомиться в любое время с информацией о трудовой деятельности того или иного человека.

Ранее о переходе к электронным трудовым книжкам сообщал премьер-министр России Дмитрий Медведев. «По сути, они [трудовые книжки] дублируют информацию, которая есть в трудовом договоре, в служебном контракте и каких-либо иных документах, которые фиксируют факт трудоустройства», — говорил он.

Глава Минтруда Максим Топилин в 2016 году говорил, что отменять трудовые книжки не планируется, но возможен переход к их электронному варианту.

В 2017 году о возможном переходе на электронные трудовые книжки также сообщал президент России Владимир Путин. Он отметил, что упразднение бумажных трудовых книжек может быть возможно только тогда, когда к этому будут готовы все россияне.