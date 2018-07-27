В центре Москвы неизвестный напал с ножом на полицейского

В Тверском районе Москвы напали на сотрудника полиции, сообщает Интерфакс. Эту информацию подтвердили в пресс-службе столичного МВД.

По данным ТАСС, полицейскому нанесли семь ножевых ранений. Сообщается, что он жив. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу.

Известно, что нападавшему мужчине около 25-30 лет. Его приметы: рост 175-180 см, одет в темную куртку и светло-синие широкие подвернутые джинсы, на голове — черная вязаная шапка.

❗️❗️❗️



Дерзкое нападение с ножом на московского полицейского



МВД предупреждает, что преступник, напавший на полицейского в Москве, вооружен и очень опасен.



Его приметы: на вид 25-30 лет, высокого роста, около 180 сантиметров. Будьте осторожны!!! pic.twitter.com/Xs0Gc7ggqS — Марина Саакян 🇷🇺 (@marinochka_san) July 27, 2018

Нападение произошло в 15:00 по мск недалеко от посольства Словакии, на 1-й Брестской улице. По факту случившегося главное Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Полиция объявила в Москве план «Перехват». В МВД предупредили, что преступник вооружен.