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В центре Москвы неизвестный напал с ножом на полицейского

Общество

 

В Тверском районе Москвы напали на сотрудника полиции, сообщает Интерфакс. Эту информацию подтвердили в пресс-службе столичного МВД.

По данным ТАСС, полицейскому нанесли семь ножевых ранений. Сообщается, что он жив. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу.

Известно, что нападавшему мужчине около 25-30 лет. Его приметы: рост 175-180 см, одет в темную куртку и светло-синие широкие подвернутые джинсы, на голове — черная вязаная шапка.

Нападение произошло в 15:00 по мск недалеко от посольства Словакии, на 1-й Брестской улице. По факту случившегося главное Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Полиция объявила в Москве план «Перехват». В МВД предупредили, что преступник вооружен.

Теги:
происшествия, нападение, москва, ek
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