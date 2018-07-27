Spiegel: российские хакеры атаковали две немецких общественных телекомпании

В начале июня в Германии две общественные телерадиокомпании, ZDF и WDR, были атакованы хакерами Sandworm, якобы связанными с Россией, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

Несмотря на то, что атаки были обнаружены ранее, в WDR отказались от комментариев, в ZDF изданию подтвердили, что были заражены около 10 компьютеров, но утечки данных не произошло.

По предположению источников Spiegel, за хакерами Sandworm стоит Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). Федеральная прокуратура поручит расследовать кибератаки управлению уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Ранее в июле Федеральное ведомство Германии по охране конституции сообщило о волне атак, осуществленных, предположительно, российскими хакерами Sandworm с целью шпионажа в августе 2017 и июне 2018 года. Ведомство уточняло, что жертвами атак стали медиакомпании и организации, занимающиеся химическими исследованиями.