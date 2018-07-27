Интерфакс: главное управление СК поручило регионам незамедлительно возбуждать дела о пытках в колониях

Главное управление Следственного комитета (СК) России дало указания региональным подразделениям незамедлительно возбуждать уголовные дела по факту избиений в колониях и следственных изоляторах, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По его словам, регионам поручили возбуждать дела по ст. 286 УК РФ о превышении должностных полномочий в случае, если сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) действует необоснованно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в качестве реформы тюремной системы разделить ФСИН на гражданскую и силовую части. По ее мнению, в ведомстве необходимо отделить задачи контроля и охраны от задач перевоспитания и социализации. Во ФСИН заявили о готовности к изменениям, однако призвали не спешить с принятием решения.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

По делу о пытках арестовали шестерых сотрудников колонии, еще одного отправили под домашний арест. Им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.