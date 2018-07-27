Редакции Forbes вернули доступ к сайту без права публикации материалов

Журналистам Forbes вернули доступ к административной панели (админке) сайта издания, однако право доступа публикаций у них все еще нет — оно осталось за новым и.о. главного редактора, сообщила в фейсбуке выпускающий редактор журнала Екатерина Еременко.

Новые материалы на сайте все еще не были опубликованы. Последний — о реакции группы «Сумма» на текст о ее владельцах братьях Магомедовых — был опубликован 26 июля в 17:29.

Бывший и.о. главреда Николай Мазурин, назначенный шеф-редактором издания, также сообщил о возвращении доступа в админку, правда не уточняя о праве публикации. «У нас не работала с утра «админка», часа три назад работу восстановили», — приводит его слова Meduza со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, редакция не встречалась ни с менеджментом, ни с назначенным 26 июля и. о. главного редактора Андреем Золотовым. Редакция также не обнаружила причину ограничения доступа к админке — Мазурин связал это с «техническими какими-то делами».

Ранее журналисты в телеграм-канале Forbes потребовали от владельца издания Александра Федотова прекратить давление на журналистов, а от нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Золотова — сложить свои полномочия. Через несколько минут пост был удален.

Напомним, о новом назначении в Forbes, а также о лишении доступа журналистов издания к административной панели стало известно 26 июля. Перед этим редакция Forbes подала заявление в прокуратуру на издательский дом ACMG, который издает журнал в России, после того, как не обнаружила в новом августовском номере (№08/2018) текста «Дела семейные» о бизнесе совладельцев группы «Сумма», братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в хищении 2,5 миллиардов рублей.