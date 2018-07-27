«Справедливая Россия» ведет переговоры об объединении с другими политическими партиями

«Справедливая Россия» планирует создать укрупненную социал-демократическую партию, об этом сообщается на ее сайте.

Как объяснила «Новой газете» пресс-секретарь лидера фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронова Юлия Тихонова, переговоры о создании укрупненной партии ведутся с разными политическими партиями, «и с крупными, и с мелкими», а не с какой-то конкретной. «Как только будут достигнуты какие-либо договоренности, мы сообщим», — добавила Тихонова.

«Мне очень нравится, не скрою, рассуждения о необходимости перехода к двухпартийной системе», — сказал Миронов на пресс-конференции председателя Госдумы и лидеров четырех думских фракций по итогам весенней парламентской сессии. Он также добавил, что ему нравится идея лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что «одна партия должна быть социал-демократической».

По данным «Коммерсанта», объединиться собираются «Справедливая Россия», «Родина» и Партия пенсионеров за справедливость. В «Родине» изданию информацию об объединении не подтвердили.

Напомним, партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с повышением пенсионного возраста. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме одного депутата — Натальи Поклонской). КПРФ также предлагала провести референдум по вопросу о поднятии пенсионного возраста, но Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала партии в этом, сославшись на неправомерную формулировку вопроса, который коммунисты предлагали вынести на референдум: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».