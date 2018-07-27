Акции Twitter упали на 19% из-за снижения числа пользователей

Акции социальной сети Twitter упали на 19,13% после публикации квартального отчета компании, следует из данных Нью-Йоркской биржи. По состоянию на 19.40, акции торгуются на отметке $34,73.

В опубликованной соцсетью отчетности отмечается, что месячное число пользователей твиттера сократилось на 1 миллион человек, сообщает Bloomberg. По прогнозам компании, снижение этого показателя продолжится и в дальнейшем. Во втором квартале твиттером воспользовались 335 миллионов активных пользователей.

В то же время, по данным агентства, выручка компании увеличилась на 24% до 710 миллионов долларов. Аналитики прогнозировали 697 миллионов долларов.

Ранее 26 июля после публикации отчетности на 24% упали акции Facebook. Стоимость компании снизилась на 140 миллиардов долларов. Несмотря на то, что выручка компании выросла на 42%, аналитики и инвесторы оказались недовольны показателями соцсети. Из-за падения акций основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 16,8 миллиарда долларов.